Банк ДОМ.РФ поможет инвесторам в реализации проектов развития территорий

puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Банк ДОМ.РФ запустил новое направление — КРТ-консалтинг для сопровождения проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил вице-президент – директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» банка Александр Чобан на сессии форума «Российская строительная неделя».

По его словам, КРТ остается одним из ключевых направлений деятельности банка. В текущем портфеле находится 97 проектов в 34 субъектах РФ с градостроительным потенциалом 18 млн кв. м, а совокупный лимит финансирования составляет 2 трлн рублей — около трети всего портфеля банка.

«Мы видим высокий интерес к комплексному развитию территорий и понимаем, что такие проекты требуют глубокой предварительной проработки. Поэтому внутри банка создано отдельное направление — КРТ-консалтинг», — подчеркнул Чобан.

По его словам, услуга предназначена для инвесторов, планирующих заключить соглашение о КРТ. Банк подключается на ранней стадии: проводит комплексную оценку территории, помогает выстроить финансовую модель и при необходимости участвует в переговорах с участниками договора.

«Даже опытные застройщики сталкиваются с вопросами структурирования юридических обязательств, построения финансовой модели, определения сроков и очередности реализации. Кроме того, в регионах нередко встречаются сложные площадки», — добавил он.

По оценке банка, развитие КРТ способствует формированию качественной городской среды, повышает привлекательность населенных пунктов и дает покупателям жилье, обеспеченное инфраструктурой и соответствующее современным стандартам.

В кредитной организации отметили, что дальнейшее развитие направления зависит от конструктивного диалога между инвесторами, органами власти и банками, позволяющего синхронизировать меры поддержки. По словам Чобана, услуга уже востребована среди клиентов, а банк продолжает наращивать экспертизу в этой сфере.

Результаты опроса клиентов банка, проведенного в 2025 году, подтверждают устойчивый интерес со стороны бизнеса к таким проектам. На горизонте трех лет КРТ рассматривается банком как одно из самых перспективных направлений. При этом рост подтверждается и увеличением объемов разыгранных земельных участков.

 
