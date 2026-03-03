Размер шрифта
В Сбере назвали число внедривших ИИ российских компаний

Сбер: 97% российских компаний уже внедрили ИИ или планируют
Сбер

Большинство российских компаний (97%) уже внедрили ИИ или планируют сделать это, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, комментируя итоги исследования Strategy Partners.

«Появление корпоративных платформ для создания ИИ-агентов, таких как GigaChat Enterprise меняет правила игры. Теперь бизнес получил инструмент, который позволяет перейти от экспериментов к системному внедрению: с контролем доступа, управлением агентами и работой внутри корпоративного контура», — рассказал Попов.

По данным исследования, компании переходят к мультиагентным ИИ-системам, чтобы автономно решать бизнес-задачи.

Также исследование показало, что 50% промышленных компаний готовы внедрять GenAI в производственные процессы, а 42% используют его в системах автоматизации.

«Компании хотят использовать генеративный ИИ, но нуждаются в решениях, которые соответствуют требованиям 152-ФЗ и корпоративной политике безопасности. Для перехода от экспериментов к промышленной эксплуатации нужны не просто технологии, а стратегия», — отметил он.

 
