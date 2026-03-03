Эксперт объяснил, в каких случаях выгодно рефинансировать ипотеку

Россияне на фоне снижения ключевой ставки проявляют интерес к рефинансированию ипотеки. Это вполне логично с учетом того, что в прошлом году ставки на рыночные жилищные кредиты колебались на уровне 25-27%, тогда как сегодня они снизились до 19-20%. Это по-прежнему слишком много, но все-таки разница с прошлым годом значительная – от нее зависит и ежемесячный платеж, и сумма переплаты, объяснил 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его мнению, пока Центробанк продолжает постепенно снижать ставку, механизм рефинансирования останется актуальным. В то же время смысл идти на это есть лишь при условии, что разница между текущей ставкой и новой не менее 2%, считает эксперт.

Также следует учитывать дату оформления кредита – так, если основная его часть уже погашена, то смысла в рефинансировании нет, отметил в свою очередь эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Структура платежей предполагает, что в начале платеж по большей части состоит из процента, а потом уже гасится основная сумма кредита, пояснил он.

«Если вы находитесь в начальной фазе и у вас дорогой кредит, безусловно, это имеет смысл, — пояснил специалист. — Если вы уже платите достаточно долго, то смысла особого в этом нет, потому что вы уже заплатили банку большую часть процентов и платите ему основную сумму долга».

До этого руководитель отдела ипотеки девелопера Level Group Юлиан Овечкин рассказал «Газете.Ru», что с февраля 2026 года можно рефинансировать только рыночную, так называемую сверхлимитную часть кредита. Льготная же доля при этом остается в прежнем банке и продолжает обслуживаться по субсидированной ставке. Он также отметил, что выгода рефинансирования при небольшом остатке долга, например, менее 1 млн рублей, сомнительна – в таких случаях эффект от снижения ставки будет незначительным.

Эксперт ранее оценил идею разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках.