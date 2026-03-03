Размер шрифта
Сбер представил корпоративную платформу для создания ИИ-агентов

Сбер предоставил компаниям доступ к GigaChat Enterprise
Сбер представил корпоративную платформу GigaChat Enterprise, с помощью которой компании смогут создавать персонализированных ИИ-агентов, сообщает пресс-служба Сбера.

Благодаря платформе компании смогут автоматизировать рутинные операции и повысить продуктивность.

Платформа доступна в трех конфигурациях: локальная (программно-аппаратный комплекс для крупнейших компаний, банков и объектов критической информационной инфраструктуры), облачная (для компаний, которым важно быстро масштабироваться) и гибрид (для среднего и крупного бизнеса).

«Каждый ИИ-агент работает на результат: ускоряет поиск информации, ищет аналоги оборудования в справочниках, помогает в принятии решений», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

В Сбере отметили, что платформа обеспечивает контроль доступа, политику безопасности и модерацию контента. Компания может управлять агентами, которых создают сотрудники и настраивать правила их работы.

 
