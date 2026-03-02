Названы риски формального брака

Формально супруги могут годами состоять в браке, но фактически не жить вместе, не вести совместного хозяйства и не поддерживать отношений. Однако с точки зрения закона такой союз продолжает существовать — со всеми правовыми последствиями. О ключевых рисках подобной ситуации «Газете.Ru» рассказала адвокат Маргарита Янгуразова.

«Если один из супругов попадает в процедуру банкротства, второй, даже при фактическом раздельном проживании, остается юридически связанным с ним. Для суда и кредиторов супруги — это семья, пока брак не расторгнут. Это означает, что сделки второго супруга — покупка квартиры, автомобиля или иного имущества — могут быть оспорены. Кредиторы вправе заявить, что актив приобретен в интересах семьи, и попытаться включить его в конкурсную массу для погашения долгов банкрота. В таком случае второму супругу придется отдельно доказывать в суде, что имущество приобретено на личные средства и не связано с обязательствами партнера», — отметила Янгуразова.

Еще один риск — наследственный. В случае смерти одного из супругов второй, даже если они давно не живут вместе, относится к наследникам первой очереди, сказала адвокат. Это означает право на долю в наследстве наряду с детьми и родителями умершего, пояснила Янгуразова.

По ее словам, на практике такие ситуации нередко приводят к конфликтам: имущество приходится делить с человеком, который уже давно не участвует в жизни семьи. Сам факт раздельного проживания не лишает супруга наследственных прав, подчеркнула адвокат.

Она добавила, что еще один риск связан с алиментами. По словам адвоката, семейное законодательство исходит из презумпции отцовства: если женщина состоит в браке и рожает ребенка, юридическим отцом признается ее супруг. Даже если фактически супруги давно не живут вместе, а биологическим отцом является другой мужчина, уточнила эксперт.

Она сказала, что в результате алиментные обязательства могут возникнуть автоматически — до тех пор пока супруг не оспорит отцовство в суде и не докажет отсутствие биологической связи, на него может начисляться долг. Оспаривание возможно, но требует времени и судебных издержек, предупредила адвокат.

«Отдельная зона риска — раздел имущества. По общему правилу все, что приобретено в браке, считается совместно нажитым имуществом. Даже если супруги фактически разошлись, но не оформили развод, формально имущество продолжает считаться общим. В судах регулярно рассматриваются споры о том, с какого момента стороны прекратили вести совместное хозяйство. Например, если супруги разъехались, но развод не оформили, а один из них позже купил квартиру или автомобиль, такое имущество может быть признано совместным. Иное придется доказывать в судебном порядке», — отметила Янгуразова.

По ее словам, ситуация усложняется, если супруг, оформивший имущество на себя, умирает. Тогда бремя доказывания того, что активы были его личной собственностью, ложится на наследников, сказала эксперт.

Она подчеркнула, что формальный брак — это не просто запись в реестре, а правовой режим имущества, ответственности и наследования. Если семейные отношения фактически завершены, своевременное расторжение брака позволяет снизить финансовые и юридические риски, считает эксперт.

«В противном случае прошлые отношения могут неожиданно повлиять на будущее — через долги, наследство или судебные споры», — подытожила Янгуразова.

