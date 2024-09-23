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Россиянам рассказали, сможет ли ИИ заменить журналистов

Экономист Щербаченко исключил полную замену журналистов ИИ

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Искусственный интеллект может выполнять часть функций журналиста, включая сбор и анализ данных, написание новостей из представленного материала. Но ИИ в полной мере не способен заменить весь арсенал сотрудников СМИ, в том числе более глубокий анализ информации и человеческое восприятие. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Спикеры могут начать общаться с ИИ для получения быстрых комментариев, но полное доверие к ИИ в вопросах, касающихся чувствительных тем или сложных ситуаций, маловероятно. Люди предпочитают взаимодействовать с живыми профессионалами, которые могут проявлять эмпатию и понимать контекст. Кроме того, существуют риски использования ИИ в журналистике», — отметил экономист.

По его словам, первый риск — недостоверная информация. ИИ может генерировать неточные или искаженные данные, что может привести к распространению фейков, пояснил Щербаченко. Второй риск — ИИ нельзя привлечь к ответственности, в отличие от человека, добавил Щербаченко. Он уточнил, что если ИИ напишет статью на основе недостоверной информации, вопрос о том, кто несет ответственность — разработчик, владелец платформы или сам ИИ — остается открытым.

Как сообщала газета «Коммерсант», из-за повышения популярности генеративных нейросетей упало как количество вакансий на должности копирайтера и редактора, так и сумма предлагаемой им зарплаты. В то же время биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка сказала РИА Новости, что искусственный интеллект может обрести сознание, только если специалисты сумеют создать робота с чувствами, внедрить в него адаптивную пластичность, которой наделены живые существа от природы.

Ранее стало известно , кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в сентябре.

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