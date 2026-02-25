Юрист объяснил, как самозанятым получить кредит

Сейчас самозанятым в России могут одобрить потребительские займы и ипотеку при наличии подтвержденного стабильного дохода, а также хорошей кредитной истории. Об этом «Известиям» рассказал юрист платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Александр Поштак.

По словам специалиста, в 2026 году банки активнее работают с самозанятыми, в том числе по программам потребительского кредитования и ипотеки. При рассмотрении заявок во внимание берутся продолжительность работы в статусе НПД, частота поступлений и кредитная история.

«В ряде банков минимальный стаж составляет от трех до шести месяцев. Это позволяет кредитору оценить динамику дохода и убедиться в его стабильности. Наиболее высокие шансы на одобрение имеют самозанятые с регулярными поступлениями на протяжении года и более. Если доход демонстрирует устойчивость, банк воспринимает заемщика как платежеспособного клиента», — объяснил юрист.

Он добавил, что значимым преимуществом в этом вопросе также становится хорошая кредитная история. Своевременное погашение займов и отсутствие просрочек положительно влияют на оценку самозанятого в системе скоринга. Также в качестве дополнительного аргумента может выступать сотрудничество с крупными компаниями или наличие параллельного дохода по трудовому договору. Это поможет подтвердить финансовую стабильность с помощью выписок и договоров.

Юрист посоветовал самозанятым заранее готовиться к подаче заявки на кредит. Следует проверить свой стаж в приложении «Мой налог», получить справку о доходах за последние 6-12 месяцев, а также направить запрос на кредитную историю в Бюро кредитных историй. Имеющиеся просрочки важно закрыть еще до обращение в банк.

