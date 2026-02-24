Размер шрифта
Россиянам объяснили, что делать юрлицам после признания Telegram экстремистским

Юрист Костин: работу в Telegram при признании его экстремистским нужно закончить
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Юридическим лицам, зарабатывающим в мессенджере Telegram, следует прекратить свою деятельность на площадке в случае признания ее экстремистской организацией. Об этом РИАМО рассказал руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

«Стоит прекратить извлечение прибыли и возможно полностью остановить ведение деятельности в Telegram. Но с точностью сказать никто не сможет, это вопрос правоприменительной практики, которая на данный момент отсутствует», — объяснил специалист.

Он напомнил, что с 2025 года в России действует федеральный закон №72-ФЗ, касающийся в том числе и распространения рекламы. Согласно ему, публикация рекламы запрещена на экстремистских, нежелательных и заблокированных платформах.

За нарушение закона предусмотрены штрафы, размер которых для физических лиц составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, от 4 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, от 100 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Напомним, 24 февраля глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сообщил, что в ближайшее время Telegram в России могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать.

Ранее в Госдуме рассказали о рисках для пользователей Telegram Premium.

 
