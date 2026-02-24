Размер шрифта
В Твери построят новый производственный комплекс для изготовления компонентов поездов

Сбер профинансирует проект ГК «Ключевые системы и компоненты»
Пресс-служба Сбера

Сбер профинансирует новый производственный корпус для изготовления компонентов высокоскоростных поездов, который построят в Твери на территории штаб-квартиры ГК «Ключевые системы и компоненты» (ГК КСК), сообщает пресс-служба банка.

Общая стоимость проекта оценивается в более чем 1,9 млрд рублей.

В Сбере отметили, что финансирование обеспечит строительство нового производственного корпуса площадью 12 тыс. кв. м.

«Сбер традиционно уделяет пристальное внимание проектам, которые ориентированы на развитие отечественной промышленности и являются полностью импортонезависимыми», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Проект будет реализован в течение пяти лет, выпуск продукции начнется с 2028 года. К 2030 году благодаря проекту планируется создать около трехсот новых рабочих мест.
 
