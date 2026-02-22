Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Бренд Wella зарегистрирует в России сразу несколько товарных знаков

РИА: немецкая Wella хочет зарегистрировать в России сразу 4 товарных знака
Shutterstock

Немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

«Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом организации и бренда ILLUMINA COLOR были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания «Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл», — сказано в материале.

В сервисе проверки контрагентов Rusprofile агентству рассказали, что товарные знаки можно будет использовать для выпуска различных средств для волос: от ухода до окрашивания.

Компания Wella появилась в 1880 году, в России — в 1994-м. Весной 2022 года объявила об уходе из страны.

21 февраля сообщалось, что британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry продлил на 10 лет срок действия исключительных прав на три товарных знака в России.

Среди них — надписи Burberry и Burberry London, England. Срок действия исключительных прав на товарные знаки истек в сентябре 2025 года и январе 2026 года соответственно.

Ранее был назван самый популярный в мире модный бренд в 2025 году.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!