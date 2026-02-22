Бренд Wella зарегистрирует в России сразу несколько товарных знаков

Немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

«Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом организации и бренда ILLUMINA COLOR были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания «Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл», — сказано в материале.

В сервисе проверки контрагентов Rusprofile агентству рассказали, что товарные знаки можно будет использовать для выпуска различных средств для волос: от ухода до окрашивания.

Компания Wella появилась в 1880 году, в России — в 1994-м. Весной 2022 года объявила об уходе из страны.

21 февраля сообщалось, что британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry продлил на 10 лет срок действия исключительных прав на три товарных знака в России.

Среди них — надписи Burberry и Burberry London, England. Срок действия исключительных прав на товарные знаки истек в сентябре 2025 года и январе 2026 года соответственно.

