В России запустят интенсив для развития молодежных брендов

Росмолодежь.Предпринимай и арт-кластер «Таврида» открыли регистрацию на интенсив «Локальные бренды: развитие и продвижение». Регистрация открыта до 19 апреля.

Интенсив предназначен для молодых дизайнеров, предпринимателей и создателей брендов в возрасте от 18 до 35 лет, уже имеющих первую аудиторию и стремящихся к системному росту.

«Количество российских производителей за три года выросло на 18%. Наша задача — дать молодым предпринимателям инструменты для системного развития: экспертизу, поддержку и выход на новые рынки», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Интенсив включает онлайн- и офлайн-модули. В первом участники разработают концепцию бренда под руководством экспертов. Лучшие 100 проектов перейдут на очный этап с 9 по 15 июля в академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»), где пройдут индивидуальные консультации, нетворкинг и подготовка к презентации перед партнерами.

«Со спросом на качественные отечественные товары растет и количество локальных производителей с крафтовыми линейками продукции. Наша программа нацелена на эту категорию. Молодые начинающие производители узнают, как развить свое дело до уровня бизнес-проекта и выпускать актуальный, интересный аудитории продукт», — отметила руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

По ее словам, в рамках программы Росмолодежь поделится с участниками опытом по части бизнес-процессов, а «Таврида» раскроет аспекты визуальной коммуникации и стратегии развития.

Компания Ozon выступила стратегическим партнером программы. По ее итогам 100 участников получат бесплатное продвижение товаров на Ozon, а десять самых перспективных — гранты по 100 тыс. рублей на развитие бизнеса.

«Для нас важно поддерживать молодые российские бренды, которые развивают свое производство в разных регионах нашей страны. Мы уверены, что у них есть большой потенциал для роста бизнеса как в России, так и за рубежом, и мы хотим помочь им в масштабировании», — отметил директор по взаимодействию с региональными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич.

Выпускники также смогут стать резидентами «Тавриды» и участвовать в крупных фестивалях. Интенсив реализуется в рамках нацпроекта «Кадры».