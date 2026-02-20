Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке новостройки

Россияне должны выяснить точные сроки передачи ключей при покупке новой квартиры, сказал «Газете.Ru» генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«При покупке новостройки часто пропускаются такие важные нюансы, как: условия о составе скидок и доплат за инфраструктуру и сервисы, точные сроки передачи ключей, порядок приемки, ответственность за задержку ввода объекта за счет застройщика, возможность изменения цены застройщиком, условия расторжения договора, размер и порядок оплаты дополнительных расходов (подключение к коммуникациям, согласование перепланировок), штрафы за просрочку сдачи и индексирование/переплаты», — отметил Виноградов.

По его словам, важно проверить в договоре информацию по всем этапам ввода дома в эксплуатацию, конкретные даты сдачи и условия досрочного/частичного перехода прав собственности, ответственность застройщика за задержку и компенсацию, фиксированные или плавающие ставки процентов по ипотеке, а также возможность изменения условий цены в случае задержек строительства. Анализ таких пунктов позволяет оценить реальную стоимость и сроки, а не ориентироваться только на маркетинговые материалы, подчеркнул Виноградов.

Новые квартиры в России в марте прибавят в цене 1–1,5% к февралю, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его оценке, однокомнатная квартира (35–38 кв. м) в среднем будет продаваться за 5,8–7,2 млн рублей, двухкомнатная 50–55 кв. м — за 7,8–9,8 млн рублей, трехкомнатная 70–80 кв. м — в среднем за 11,5–14,5 млн рублей. Тем не менее дисконт на новые квартиры может быть 20–25%, считает Трепольский.

Ранее россиянам пообещали скидки на новые квартиры.