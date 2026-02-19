Размер шрифта
Киберразведку назвали основой современной кибербезопасности

Сергей Лебедь: более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки
Более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки, заявил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь в рамках Уральского форума.

Он отметил, что Сбер уже перешел к проактивной кибербезопасности, которая подразумевает прогнозирование, срыв и нейтрализацию угрозы до начала атаки.

«Действовать на опережение нам позволяет внутренняя «Платформа киберразведки», которая использует подход AI-Powered Threat Intelligence. Мы ежедневно с помощью ИИ обрабатываем более 1500 источников информации и каждый час получаем более 1000 сообщений о новых киберугрозах и технологиях на разных языках», — сказал он.

По словам Лебедя, к платформе Сбера X Threat Intelligence уже подключились более 500 компаний.

«В 2025 году на ней мы дополнительно реализовали мониторинг утечек и контроль внешнего периметра подключенных к ней организаций с предупреждением о DDoS-атаках», — рассказал он.
 
