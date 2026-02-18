В Мордовии впервые прошел конкурс стартапов «Бизнес Баттл»

В финал «Бизнес Баттла» в Саранске вышли пять проектов

Победителем первого регионального сезона конкурса стартапов «Бизнес Баттл» в Саранке стал проект LaserVision, направленный на предотвращение поломок и продление срока службы промышленного оборудования. Финал проекта, организованного Русской медиагруппой «Западная пресса», состоялся 18 февраля при поддержке ВТБ, правительства Республика Мордовия и РАНХиГС, сообщили организаторы.

Отмечается, что автор проекта LaserVision Иван Курбаков получил от ВТБ главный приз — 1 млн рублей на развитие бизнеса.

Второе место заняла Ирина Тябина с проектом «Повод посетить РФ» — набором-путеводителем с авторскими иллюстрациями. В качестве награды она получила возможность бесплатного обучения по программе MBA в ИБДА РАНХиГС.

Третье место и 500 тыс. рублей от главы республики Мордовия присуждены Льву Крупнову за проект создания в регионе пространства сельского туризма «Лев и пчелка».

Проект Ольги Лазаревой «Сурский рубеж: тропа победы», сочетающий элементы активного отдыха, образования, исторической реконструкции и патриотического воспитания в формате интерактивной игры, занял четвертое место и получил 300 тыс. рублей от Министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии.

Также 200 тыс. рублей от республиканского центра «Мой бизнес» вручены Наталье Батраченко — за проект «Открываем Мордовию с высоты седла», направленный на развитие конного туризма в регионе с использованием мобильного размещения животных на запланированных маршрутах.

Уточняется, что в Мордовии конкурс проводился впервые. Он стартовал в августе 2025 года, заявки на проект подали более 140 предпринимателей региона.

Наставники отобрали проекты в свои команды, после участники прошли несколько этапов акселерации. В финал вышли пять проектов.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что поддержка бизнеса является вкладом в формирование конкурентоспособной экономики регионов. По его словам, за годы проведения конкурса более тысячи начинающих предпринимателей получили профессиональную экспертизу своих проектов.

Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что в регионе уделяется внимание поддержке предпринимательства и созданию условий для реализации бизнес-идей. Он выразил уверенность, что конкурс станет ежегодным и займет место в региональной деловой повестке.