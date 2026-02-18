Размер шрифта
Эндаументы НИУ ВШЭ перешли в доверительное управление «Альфа-Капитала»

«Альфа-Капитал» принял в управление эндаументы ФЦК НИУ ВШЭ на 755 млн рублей
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Управляющая компания «Альфа-Капитал» приняла в доверительное управление два целевых капитала Фонда целевого капитала Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ФЦК НИУ ВШЭ), в том числе крупнейший в университете целевой капитал на его развитие и эндаумент на проведение исследований в области финансов. Общий объем переданных средств составил 755 млн рублей, сообщила пресс-служба управляющей компании.

Уточняется, что средства планируется размещать в рамках консервативной инвестиционной стратегии, ориентированной на сохранность капитала и получение потенциального дохода в долгосрочной перспективе. Такой подход призван обеспечить устойчивую финансовую базу для реализации проектов и инициатив, предусмотренных целями эндаументов.

Как сообщил директор ФЦК НИУ ВШЭ Андрей Николаенко, фонд входит в число крупнейших эндаументов государственных вузов по объему капитала.

«Мы активно работаем над привлечением пожертвований и повышением результативности управления капиталом. В нашем фонде действует инвестиционный комитет, в который входят ведущие эксперты рынка», — отметил он.

Глава УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева подчеркнула, что передача целевых капиталов в управление является признаком высокого доверия.

«Для нас принципиально важно обеспечить профессиональное управление средствами, чтобы они работали на долгосрочное развитие одного из ведущих университетов страны. Мы уверены, что наше партнерство станет основой для совместных проектов на многие годы вперед», — сказала она.

Отмечается, что передача целевых капиталов стала продолжением сотрудничества компании и университета. В июне 2025 года стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее в том числе реализацию проектов в сфере развития финансовых рынков и проведение совместных научных исследований.

Одним из первых результатов взаимодействия стало совместное исследование Лаборатории исследований рынка инвестиций УК «Альфа-Капитал» и Лаборатории исследований финансовых технологий НИУ ВШЭ. В работе проанализирована взаимосвязь денежно-кредитной политики центральных банков и динамики различных классов активов на финансовых рынках. Сотрудничество развивается и в образовательной сфере: совместно с НИУ ВШЭ «Альфа-Капитал» провел кейс-чемпионат, в рамках которого студенты представляли собственные проекты.

В компании добавили, что работа с фондами целевого капитала является одним из ключевых направлений ее развития.
 
