ВТБ назвал новые сценарии применения биометрии к 2030 году

Набор биометрических данных и способы их использования могут значительно расшириться к 2030 году. Помимо уже ставших привычными платежей при помощи лица компании будут массово применять данные о походке и жестах пользователей — для усиления финансовой защиты и диагностики заболеваний на ранней стадии. Об этом заявил на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Отмечается, что к поведенческой биометрии относятся такие характеристики, как походка, жесты, мимика, почерк, особенности взаимодействия с персональным компьютером и мобильным устройством, а также область интересов в интернете.

По словам Безбогова, кредитные организации смогут использовать поведенческую биометрию в антифрод-системах. В частности, банки способны анализировать скорость набора номера карты, угол наклона телефона и интенсивность нажатий на экран при совершении онлайн-операций.

Если злоумышленник получит данные карты, его поведение в мобильном приложении или на сайте интернет-магазина будет отличаться от привычной модели клиента, что позволит заблокировать транзакцию. Кроме того, такие данные могут сигнализировать, что клиент совершает операцию под влиянием мошенников.

Подчеркивается, что технологии могут применяться и для защиты устройств. К примеру, смартфоны или умные часы смогут блокироваться при изменении походки владельца — для гаджетов это будет означать смену пользователя.

Перспективным направлением названо также использование биометрии в транспорте. Автомобиль сможет распознавать владельца по манере держать руль, работе с педалями, посадке и музыкальным предпочтениям. При существенном отклонении от привычных параметров система может снизить скорость или передать данные в службу безопасности.

Дополнительное развитие, по оценке банка, могут получить технологии распознавания по венозному рисунку ладони и радужке глаза.

Ладонь может использоваться для оплаты покупок и прохода на объекты. Биометрия по радужке позволяет идентифицировать человека на расстоянии нескольких метров, что может применяться для доступа к банковским ячейкам, посадки на авиарейсы и поезда, а также открытия дверей в жилых и офисных помещениях.

«Поведенческая биометрия, когда компании будут узнавать своих клиентов и понимать их состояние по походке, мимике, жестам или скорости скроллинга новостной ленты в телефоне — уже обозримое будущее. ВТБ активно развивает биометрические сервисы, в том числе платежи по лицу и подтверждение операций через селфи в онлайн-банке», — отметил Безбогов.

В ВТБ также сообщили, что в 2026 году банк начнет предоставлять нефинансовые биометрические сервисы для юридических лиц.