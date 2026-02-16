Ассоциация менеджеров отметила значение работы с МСП при внедрении «зеленых» закупок

Развитие «зеленых» цепочек поставок стало ключевым фактором устойчивости бизнеса и отвечает запросам рынка и потребителей. К такому выводу пришли участники заседания комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциация менеджеров.

В дискуссии приняли участие представители крупнейших российских компаний из промышленности, банковского сектора, девелопмента и ритейла. Одним из информационных партнеров мероприятия выступил медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что спикеры рассказали о внедрении практик экологичных закупок, драйверах спроса на «зеленую» продукцию, а также о механизмах мотивации поставщиков к соответствию ESG-стандартам.

Глава направления ESG Ассоциации менеджеров Елена Емельянова отметила высокий интерес бизнеса к повестке устойчивого развития. По ее словам, практики «зеленых» закупок остаются востребованными, однако меняются управленческие подходы и инструменты.

Особое значение, подчеркнула Емельянова, имеет взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), которые пока менее вовлечены в ESG-повестку, но играют значимую роль в социально-экономическом развитии регионов.

Сопредседатель комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров Святослав Вильк обратил внимание на то, что экологическая трансформация требует инвестиций и технологического обновления, что отражается на себестоимости продукции.

«В конечном итоге развитие «зеленых» цепочек поставок принесет выгоду не только компаниям, но и, что важно, потребителям», — отметил он.

Глава практики «Бизнес+Территория присутствия» аналитического центра ВЦИОМ Иван Грузинов представил результаты исследования об отношении россиян к «зеленой» повестке бизнеса. Согласно данным опроса, 33% респондентов готовы участвовать в экологических мероприятиях преимущественно в своем населенном пункте.

При этом 89% опрошенных уверены, что инвестиции бизнеса в экологию приводят к росту стоимости продукции.

Более дорогие, но экологичные товары чаще готовы приобретать представители старшего поколения (45+), тогда как молодежь чаще выбирает более доступные по цене варианты.

По итогам заседания участники отметили, что соблюдение экологических стандартов и внедрение ESG-подходов, в том числе в секторе МСП, способствует повышению эффективности бизнес-процессов и расширению рынков сбыта внутри страны и за рубежом.