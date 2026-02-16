Альфа-Банк вышел на рынок проектов государственно-частного партнерства

В Альфа-банке создана специализированная дирекция, которая будет заниматься разработкой, структурированием и финансированием проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Решение стало стратегическим шагом компании для укрепления экспертизы в сфере сложных инфраструктурных инвестиций и формирования лидирующей позиции в отрасли, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что новая дирекция будет выполнять поиск и оценку перспективных проектов, их предварительную проработку по установленным в банке стандартам, а также структурирование и сопровождение сделок.

Также дирекция может выступить в роли «посевного» кредитора — финансировать как собственные инициативные проекты, так и уже запущенные инициативы сторонних инвесторов.

Отмечается, что компетенции дирекции также позволяют поддерживать клиентов банка и участников проектов государственно-частного партнерства на любм этапе их структурирования от идеи до реализации. В нее включены эксперты, участвовавшие в крупных ГЧП-проектах и работавшие в ведущих консалтинговых компаниях, инвестиционных банках и профильных государственных структурах.

Кроме того, дирекция сможет проводить «доупаковку» существующих проектов в формат ГЧП.

«Создание дирекции отражает стратегическую важность государственно-частного партнерства для развития банка. Компетенции и опыт команды позволят расширить портфель проектного финансирования, привлечь новых государственных и частных партнеров и укрепить позиции банка как ключевого игрока в инфраструктурных инвестициях России», — отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Главой новой структуры назначен управляющий директор Александр Кижло. В банке отметили, что топ-менеджер имеет 17-летний опыт работы с инфраструктурными проектами и руководил командами, специализирующимися на структурировании, запуске и привлечении финансирования для ключевых участников рынка.

В банке добавили, что после создания дирекции компания также планирует принимать участие в проектных синдикатах, и брать на себя организацию и управление совместными проектами ГЧП с другими кредитными организациями.