«Яндекс Маркет» запустил «Фулфилмент» для онлайн-магазинов и внешних продавцов

«Яндекс Маркет» запустил сервис «Фулфилмент» для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что решение предоставляет предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране.

Сервис разработан с учетом потребностей малого и среднего бизнеса на всех этапах развития — от старта онлайн-продаж до масштабирования. При этом предприниматели могут полностью передать логистику на аутсорсинг, избежав затрат на собственную инфраструктуру.

В компании уточнили, что «Фулфилмент» охватывает полный цикл операций: приемку и хранение товаров, обработку возвратов и брака, утилизацию, подготовку поставок для пополнения складов других площадок, а также доставку заказов клиентам — до двери на следующий день или в один из 15 тыс. пунктов выдачи.

Кроме того, для начинающих предпринимателей сервис станет возможностью сэкономить на логистике, а высвобожденные средства можно будет направить, например, в маркетинг.

Одновременно предложение позволяет расширить географию продаж. Так, бизнес получит доступ к клиентам в удаленных регионах, куда ранее не мог доставить товар из-за нехватки мощностей.

Также крупные онлайн-магазины и компании с несколькими каналами продаж смогут передать «Яндексу Маркету» все операционные процессы. Предполагается, что это ускорит доставку, снизит расходы и позволит сосредоточиться на стратегических задачах без необходимости расширять складскую сеть или штат курьеров.

Отмечается, что бизнесмен сможет подключить как весь комплекс услуг, так и отдельные функции — например, хранение на складах «Маркета» или только доставку заказов с собственного сайта. Также доступна и интеграция с сайтами на базе «Яндекс KIT».