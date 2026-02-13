Определены победители премии Сбера «Любимый малый бизнес»

В Москве 13 февраля прошло экспертное мероприятие в рамках премии Сбера «Любимый малый бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Оно стало ключевым этапом отбора победителей регионального и федерального уровней. Мероприятие открыл заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов. Он подчеркнул важность системной поддержки малого предпринимательства и развития отраслевой экспертизы.

Отмечается, что премия, основанная на принципах прозрачности, объективной оценки и профессионального анализа, вызвала рекордный интерес. Так, за период с 15 сентября по 15 ноября 2025 года поступило 42,7 тыс. заявок в 10 номинациях — на 40% больше, чем годом ранее, и более чем в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.

Наибольшую активность проявили предприниматели из сферы сервиса и ремонта, ритейла продуктов питания и товаров для дома, ресторанного бизнеса, а также сельского хозяйства и животноводства. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск и Воронеж.

Отбор финалистов проходил в несколько этапов. Учитывались операционные данные бизнеса, репутация в открытых источниках, результаты опросов на B2C-панели, а также содержание эссе участников. На одном из этапов применялся ИИ-помощник GigaChat для анализа полноты истории создания бизнеса, планов масштабирования, клиентоориентированности и соответствия номинации. Это позволило обеспечить единый стандарт оценки и повысить объективность первичного отбора.

По итогам работы экспертного сообщества определено 1 100 финалистов регионального этапа. Торжественные церемонии в их честь пройдут в марте–апреле в 11 городах России, включая Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Самару и Ялту.

На федеральный этап отобраны 100 победителей, каждый из которых получит по 1 млн рублей на развитие бизнеса. Среди них — 10 обладателей Гран-при, которые дополнительно отправятся в курортный комплекс «Мрия».

Результаты станут известны участникам в последнюю неделю февраля: все получат персональные уведомления, а список победителей будет опубликован на официальном сайте премии. Федеральное награждение состоится в Москве в конце мая.