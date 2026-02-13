Российский бизнес увеличил среднюю сумму депозита

Банк ДОМ.РФ зафиксировал рост средней суммы депозита МСП на 25% в 2025 году

Средняя сумма депозита предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в Банке ДОМ.РФ по итогам 2025 года выросла на 25% и достигла 50 млн рублей. При этом средний срок размещения средств сократился с 15 до 13 дней, сообщили в кредитной организации.

Отмечается, что в 2026 году представители малого и среднего бизнеса начали размещать средства в среднем на 83 млн рублей сроком на 7 дней.

«Депозит — один из ключевых инструментов управления финансами для малого бизнеса. Период высоких процентных ставок повысил интерес бизнеса к депозитам и обострил конкуренцию между банками — определяющим при выборе банка помимо ставки становится платежная инфраструктура банка, удобство цифровых сервисов», — отметила директор блока «Транзакционный бизнес» банка Анна Корнелюк.

Среди востребованных опций — возврат депозита и выплаты процентов на разные счета, в том числе в разные кредитные организации, а также возможность отслеживать любые изменения по депозиту полностью в дистанционном формате.

В организации добавили, что наибольшее число депозитов в банке в 2025 году открыли предприятия МСП из Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Перми и Челябинска.

В отраслевом разрезе лидерами стали компании в сфере строительства и недвижимости, а также производства и торговли.