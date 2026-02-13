«Роснефть» стала лидером по устойчивому развитию в российских и международных рейтингах

Международное агентство World Benchmarking Alliance (WBA) признало «Роснефть» лучшей российской нефтегазовой компанией в четырех рейтингах, посвященных справедливому энергетическому переходу, социальным инициативам и гендерному равенству. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что оценка была проведена в рамках анализа деятельности 2 тыс. крупнейших мировых компаний.

В компании уточнили, что WBA, основанное в 2018 году при поддержке ООН, ежегодно оценивает вклад корпораций в достижение Целей устойчивого развития.

Так, в 2023 году, по итогам двухгодичного обзора нефтегазовой отрасли, «Роснефть» вошла в десятку лидеров глобальных компаний по ключевым показателям устойчивого развития и заняла первое место среди российских игроков.

«Основой стратегии «Роснефти» является построение бизнеса, учитывающего самые высокие требования в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды», — уточнили в нефтяной копании.

Также высокую оценку деятельности «Роснефти» в области охраны окружающей среды дало крупнейшее международное инвестиционно-консалтинговое агентство Institutional Shareholder Services (ISS), включив компанию в группу лидеров экологического рейтинга.

Кроме того, российское некредитное агентство RAEX уже три года подряд присваивает «Роснефти» ESG-рейтинг «АА». При этом в новом рейтинге компании присвоили самый высокий в отрасли за 2024 год. По качеству корпоративного управления компания также третий год подряд получает максимальный рейтинг «ААА».

Помимо этого, «Роснефть» второй год получает подряд рейтинг высшего уровня А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ» от агентства корпоративного развития «Да-стратегия». «Роснефть» стала единственный среди российских нефтегазовых компаний, получившей такую оценку.

В компании подчеркнули, что одним из основных приоритетов работы «Роснефти» стала экологическая ответственность. Так, компания последовательно увеличивает объем «зеленых» инвестиций: по итогам 2024 года он достиг 74 млрд рублей, а в период с 2022 по 2024 года – почти 200 млрд рублей.