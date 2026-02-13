Сбер начал расширение географии сервиса «Плати частями»

Сбер начал активную дистрибуцию сервиса «Плати частями» на своих POS-терминалах. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в 2026 году Сбер сфокусируется на расширении доступности решения и планирует превратить его в массовый инструмент офлайн-оплаты по всей России.

Директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбера Дмитрий Блинов подчеркнул, что банк видит устойчивый спрос на оплату частями в офлайн-формате.

«Поэтому в этом году делаем фокус именно на масштабирование. Наша цель — сделать сервис доступным клиенту там, где он принимает решение о покупке, и работал так же просто и понятно, как привычные способы оплаты», — сказал он

Сервис позволяет клиентам Сбера разделить стоимость покупки на несколько платежей прямо в момент оплаты — без оформления документов, дополнительных действий или подтверждений. Решение ориентировано на повседневные сценарии: от продуктов и одежды до бытовой техники. Уже сейчас оно пользуется высоким спросом как у покупателей, так и у торгово-сервисных предприятий.

Предполагается, что к концу 2026 года «Плати частями» будет доступен более чем на 500 тыс. терминалов по всей стране. Это значительно расширит географию сервиса и увеличит число точек, где можно воспользоваться гибкой оплатой.

Отмечается, что сервис встроен в привычный кассовый сценарий и не меняет пользовательский опыт. Клиент сам выбирает способ оплаты, а для идентификации и подтверждения транзакции доступны все ключевые технологии Сбера — от биометрии и «Вжух» до банковской карты и NFC. Такой подход сохраняет контроль за покупкой и делает использование сервиса естественной частью повседневных трат.