Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Сбер начал расширение географии сервиса «Плати частями»

Сервис «Плати частями» появится на 500 тыс. терминалов Сбера к концу 2026 года
Пресс-служба Сбера

Сбер начал активную дистрибуцию сервиса «Плати частями» на своих POS-терминалах. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в 2026 году Сбер сфокусируется на расширении доступности решения и планирует превратить его в массовый инструмент офлайн-оплаты по всей России.

Директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбера Дмитрий Блинов подчеркнул, что банк видит устойчивый спрос на оплату частями в офлайн-формате.

«Поэтому в этом году делаем фокус именно на масштабирование. Наша цель — сделать сервис доступным клиенту там, где он принимает решение о покупке, и работал так же просто и понятно, как привычные способы оплаты», — сказал он

Сервис позволяет клиентам Сбера разделить стоимость покупки на несколько платежей прямо в момент оплаты — без оформления документов, дополнительных действий или подтверждений. Решение ориентировано на повседневные сценарии: от продуктов и одежды до бытовой техники. Уже сейчас оно пользуется высоким спросом как у покупателей, так и у торгово-сервисных предприятий.

Предполагается, что к концу 2026 года «Плати частями» будет доступен более чем на 500 тыс. терминалов по всей стране. Это значительно расширит географию сервиса и увеличит число точек, где можно воспользоваться гибкой оплатой.

Отмечается, что сервис встроен в привычный кассовый сценарий и не меняет пользовательский опыт. Клиент сам выбирает способ оплаты, а для идентификации и подтверждения транзакции доступны все ключевые технологии Сбера — от биометрии и «Вжух» до банковской карты и NFC. Такой подход сохраняет контроль за покупкой и делает использование сервиса естественной частью повседневных трат.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!