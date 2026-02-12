Сбер сообщил об увеличении портфеля мезонинного и акционерного финансирования

Корпоративные клиенты Сбербанка перенаправили 372 млрд рублей с традиционных кредитов на облигационные займы, что позволило им сэкономить на процентных расходах В 2025 году 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Уточняется, что сэкономленные средства компании направили на развитие бизнеса, модернизацию, выход на новые рынки и формирование технологических заделов.

«Акционерное финансирование — это не заем, а партнерство. Оно позволяет компаниям привлекать средства без увеличения долговой нагрузки, сохраняя контроль над бизнесом. А облигационные займы дают прямой экономический эффект — снижают процентные расходы. Выгода клиента — в укреплении баланса, высвобождении средств для роста и повышении инвестиционной привлекательности», — отметил директор департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрей Добрынин.

В банке подчеркнули, что переход на облигационные займы стал частью работы по формированию гибкого портфеля финансирования. Сбер предлагает клиентам инструменты мезонинного и акционерного финансирования, позволяющие расширить возможности для привлечения капитала.

По итогам 2025 года портфель таких решений вырос на 6% и достиг 1,76 трлн рублей.

За год банк заключил 137 сделок мезонинного и акционерного финансирования на общую сумму 606 млрд рублей, а также провел 106 выходов из инвестиций объемом 362 млрд рублей.

В компании отметили, что замена банковского кредита на облигационный заем способствует снижению долговой нагрузки и позволяет компаниям привлекать долгосрочные ресурсы на более выгодных условиях. Это, по мнению Сбера, укрепляет финансовую устойчивость бизнеса и открывает возможности для реализации новых проектов.