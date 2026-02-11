Сбер запустил выплату субсидий через банковские аккредитивы

Сбер внедрил в России новую модель выплаты государственных субсидий — через банковские аккредитивы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Проект реализуется совместно с федеральными и региональными органами власти и направлен на обеспечение целевого использования бюджетных средств, сокращение сроков расчетов и упрощение получения помощи для граждан.

В банке уточнили, что ранее процесс был сложным. Средства либо зачислялись на личные счета с последующим многоэтапным подтверждением расходования, либо перечислялись напрямую подрядчикам, ограничивая выбор получателя. Оба варианта сопровождались длительными сроками и высокой административной нагрузкой.

Новая модель изменила подход. Теперь после одобрения субсидии деньги резервируются на специальном аккредитивном счете и остаются заблокированными до выполнения условий сделки. Получатель сам выбирает подрядчика, заключает договор, а после завершения работ исполнитель направляет документы в банк. Сбер проверяет их и перечисляет оплату. Весь документооборот между банком, государством и подрядчиком ведется в электронном виде.

«Мы предложили государству комплексное решение, которое превращает аккредитив из сугубо банковского инструмента в социальный. В этой модели выигрывают все: граждане быстрее получают помощь, подрядчики — оплату, государство контролирует каждый платеж, а банк выступает технологичным партнером и гарантом безопасности», — отметил директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбера Игорь Лысенко.

По его словам, время открытия аккредитива сократилось с 20 минут до трех, а полностью дистанционное оформление доступно в «СберБанк Онлайн». В 2025 году было открыто 36 тыс. аккредитивов по социальным программам; услуга уже работает в 17 регионах и продолжает масштабироваться.

Для граждан новый подход означает минимум действий и максимальную защиту: средства недоступны для списаний или взысканий, а отчетность формируется автоматически. Например, в программе газификации клиенты лишь отслеживают статус платежей через push-уведомления.

В свою очередь, государство получает прозрачный инструмент контроля. Так, Сбер в режиме онлайн предоставляет ведомствам отчеты о целевом освоении средств. Подрядчики — быстрые расчеты: средний срок поступления денег сократился с 10 рабочих дней до одного.