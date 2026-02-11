Размер шрифта
Российский разработчик ИИ для автономного транспорта сохранил лидерство в мире

Компания Cognitive Pilot сохранила место в топе мирового рейтинга Stats N Data
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) вновь войдет в топ-5 ведущих мировых производителей автопилотов для всех видов сельхозтехники на базе ИИ-технологий в обзоре глобального рынка систем автопилотирования для всех классов сельхозтехники Stats N Data. Об этом сообщила глава компании Ольга Ускова.

Она напомнила, что в прошлом году компания заняла в рейтинге второе место, и особо выделила значимость события в контексте мировой обстановки.

«Русские пробились в одной из самых сложных тем искусственного интеллекта — автономном пилотировании наземного транспорта с ИИ на мировой олимп в период санкций, СВО, отмены и травли всего российского. Пробились, обойдя мировые корпорации», — подчеркнула Ускова.

Она добавила, что считает второе место «первее первого», потому что в маркетинговую поддержку и распространение информации за рубежом компания не инвестировала.

Отмечается, что Cognitive Pilot в 2025 также оказалась единственным отечественным представителем в списке лидеров рынка.

В рейтинге за 2026-й год, по словам Усковой, результаты будут «не хуже».

Ранее компания входила в топ-5 в более узких сегментах, а в рейтингах автопилотов для всех видов сельхозтехники располагалась между 10 и 14 местами.
 
