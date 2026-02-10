Размер шрифта
Половина представителей МСП назвали свое финансовое положение удовлетворительным

В Сбере отметили стабилность малого и среденего бизнеса на фоне роста тревожности
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В IV квартале 2025 года финансовое положение малого и среднего бизнеса в целом оставалось удовлетворительным. Такую оценку дали 51% представителей МСП в ходе совместного ежеквартального исследования Минэкономразвития России, Сбера и фонда «Общественное мнение».

Треть респондентов (33%) в рамках исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ) отметили, что за последние 12 месяцев ситуация не изменилась, 11% — что она улучшилась. Однако усилились тревожные настроения: доля предпринимателей, обеспокоенных состоянием своего бизнеса в текущем году, выросла почти вдвое — с 25% до 47%.

По данным мониторинга, у 41% субъектов МСП выручка сохранилась на прежнем уровне, у 11% — увеличилась. Оценивая перспективы на ближайшие 3–6 месяцев, 63% предпринимателей ожидают стабильности и не планируют ни расширения, ни сокращения. При этом 45% полностью исключают возможность закрытия бизнеса.

На фоне сохраняющейся неопределённости государственная поддержка остаётся ключевым фактором устойчивости. Так, 42% представителей МСП оценивают действующие меры как стабильные.

«В текущих условиях бизнесу особенно важна доступная и предсказуемая государственная поддержка. Со стороны правительства сохраняются и увеличиваются на 2026 год финансовые меры поддержки МСП», — отметил зампред правительства Александр Новак.

Он сообщил, что в 2026 году объём льготной кредитной поддержки будет удвоен — до 200 млрд рублей, в том числе за счёт расширения кредитования на оборотные цели. Также сохраняются условия социального контракта: начинающие предприниматели смогут получить до 350 тыс. рублей на запуск дела. Кроме того, в 2026 году вводится переходный налоговый период для адаптации к изменениям в законодательстве.

«Результаты мониторинга показывают: предприниматели все чаще ориентируются не на быстрый рост, а на сохранение устойчивости бизнеса. В этой ситуации особенно важны доступ к финансированию, гибкие кредитные инструменты и партнерство с банками. Сбер продолжает наращивать поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе через льготные программы кредитования и нефинансовые сервисы, которые помогают предпринимателям адаптироваться к меняющимся условиям», — сказал зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Он напомнил, что в 2025 году Сбер предоставил МСП финансирование на сумму более 5,1 трлн рублей, включая свыше 200 млрд рублей льготных кредитов. Только в IV квартале кредиты получили более 50 тыс. предпринимателей на 1,6 трлн рублей.
 
