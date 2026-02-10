Размер шрифта
Искусственный интеллект «Яндекса» научили предугадывать поведение мошенников в рекламе

«Яндекс» при помощи ИИ сократил переходы по фишинговым объявлениям в 10 раз
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

«Яндекс» усовершенствовал процесс поиска недобросовестных рекламодателей при помощи искусственного интеллекта. ИИ предугадывает поведение мошенников и заранее блокирует рекламодателей, которые меняют контент на сайте на фишинговый уже после прохождения модерации. Это позволяет уменьшить количество переходов по фишинговым объявлениям в 10 раз, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что недобросовестные рекламодатели всегда начинают размещение рекламы через безобидный контент — как на сайте, так и в своих креативах. После прохождения первого этапа модерации он меняется на опасный, и в этот момент крайне важно быстро остановить показ такой рекламы.
Благодаря внедрению искусственного интеллекта система не просто реагирует на нарушения, а предугадывает мошенническое поведение.

В «Яндексе» пояснили, что алгоритмы модерации анализируют как поведение рекламодателей, так и контент, который они размещают. Технология выявляет подозрительные паттерны и так называемые «заготовки» — признаки того, что сайт может быть использован для распространения фишингового контента уже после прохождения модерации.

Система учитывает множество факторов — от изменений в контенте сайта и нетипичной динамики посещаемости до технических деталей, а также распознает фрагменты кода, ранее замеченные на вредоносных ресурсах и механизмы подмены контента в зависимости от устройства пользователя.

Кроме того, система выявляет характерные для мошенников ключевые слова и фразы, а также связи с уже заблокированными сайтами.

В компании добавили, что в общей сложности в 2025 году «Яндекс» заблокировал более 120 тыс. аккаунтов недобросовестных рекламодателей при попытке разместить запрещенный контент. Основными причинами блокировок стали попытки рекламировать запрещенные товары или услуги, азартные игры, подделки и некачественные услуги.

Также за прошлый год «Яндекс» заблокировал и не допустил к участию в рекламной сети более 86 тыс. сайтов, 4 тыс. приложений и 32 тыс. Telegram-каналов из-за нарушения правил рекламной сети.
 
