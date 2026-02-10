В России утвердили стандарт проектирования наземных скважин

Специалисты научного института «Роснефти» в Самаре разработали первый в России национальный стандарт, устанавливающий требования к проектной документации на строительство наземных нефтяных и газовых скважин. Об этом сообщается на сайте нефтяной компании.

Отмечается, что документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и вступит в силу с 1 ноября 2026 года.

«Разработанный самарскими специалистами документ не имеет аналогов среди международных и российских стандартов. Национальный стандарт учитывает современные методы и нормативные требования в области строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин на суше с учетом мероприятий по охране окружающей среды», — говорится в сообщении «Роснефти».

В компании уточнили, что документ предусматривает унифицированные формы проектной документации, которые могут добровольно применять все заинтересованные нефтедобывающие и проектные организации страны.

Так, в состав документации входят архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, оформленные в виде текстовых и графических материалов, в том числе в формате информационной модели.

В «Роснефти» считают, что внедрение стандарта позволит повысить эффективность проектирования, обеспечить единообразие подходов и укрепить методологическую базу отрасли.