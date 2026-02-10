Один из операторов «большой четверки» запустил рекламную кампанию запуска 5G в России

МТС запустила рекламную кампанию, абонентам которой скоро обещают «новый уровень скорости» и «технологии нового поколения». Об этом сообщает ряд Telegram-каналов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему МТС начала рекламную кампанию.

«Все достаточно просто. Хотят зафиксировать себя как инноватора, как компанию, которая готова к пятому поколению», — отметил он.

«Недостаточно просто дать скорость, нужны дополнительные услуги. МТС создает такие услуги: это различные голосовые ассистенты, улучшалки голоса, нейросети, которые используются. По сути, это наполнение тарифов будет другим, чтобы получать премиум. И при этом тарифы не регулируются ФАС — они будут выглядеть по-другому», — отметил эксперт.

Он напомнил, что на рынке действует жесткое регулирование цен на связь со стороны ФАС, тогда как затраты операторов на оборудование, энергетику и выполнение гостребований растут.

Особое внимание Муртазин уделил развитию частных 5G-сетей. По его словам, уже более сотни таких решений развернуто для крупных предприятий — как опытных, так и коммерческих.

Он также добавил, что рефарминг 3G исчерпан: частоты перешли в LTE, но емкости сетей все чаще не хватает, и средние скорости снижаются.

«Поэтому для потребителей, даже если они не собираются пользоваться 5G, появление такой сети разгрузит интернет и повысит скорость в LTE, особенно если в 5G пойдет большое количество людей», — заключил Муртазин.

Как отметили в пресс-службе МТС, компания системно и последовательно последние годы готовит свою инфраструктуру к запуску пятого поколения связи в России. Только с 2022 года компания вложила более 30 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи, в том числе в рамках подготовки к запуску 5G в РФ.

«Это позволило существенно нарастить долю 5G-Ready оборудования по всей стране на сети МТС, а также подготовить каналы для передачи данных на скорости свыше 1 Гигабита в секунду. На период 2026-2027 годов запланированы инвестиции в развитие радио подсистем и транспортной сети по всей стране в размере 18 млрд руб. Срок запуска от нас не зависит, он будет определен в зависимости от распределения частот и выдачи соответствующих лицензий, чего мы с нетерпением ждем», — говорится в сообщении.