ВТБ профинансировал строительство жилого комплекса в Мариуполе

ВТБ предоставил кредит в размере 7,3 млрд рублей сроком на 5 лет на строительство жилого комплекса «Кленовая аллея» в Жовтневом районе Мариуполя (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что проект реализует Республиканская строительная компания (АО РСК). Объект расположен в 10 минутах от центра города, рядом с парками, зелеными зонами и городским пляжем.

В банке уточнили, что архитектурные решения жилого комплекса предусматривают увеличенное остекление, просторные входные группы и современные фасады. При этом территория будет полностью благоустроена: игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и озелененными пространствами.

Концепция объекта основана на принципах экологичной и безопасной городской среды. Так, во дворах запрещен транзитный транспорт, а в перспективе там появятся коммерческие объекты.

Как подчеркнул застройщик, Мариуполь остро нуждается в новом жилье, а горожане проявляют высокий интерес к качественным проектам.

«Мы благодарны ВТБ, который в короткие сроки проработал проект, предложил приемлемую схему финансирования и активно поддерживает ипотечные продажи, необходимые для реализации проекта», — сообщили в АО РСК.

В компании добавили, что государственные программы, ориентированные на застройщиков и поддержку ипотечного кредитования, стимулируют строительство. Отмечается, что их реализация ускоряет возведение объектов и позволяет в таких проектах уделять больше внимания благоустройству, инфраструктуре и безопасности.

Кроме того в ВТБ напомнили, что банк продолжает поддерживать жилищное строительство в новых регионах. Так, покупателям доступны льготные ипотечные программы, включая специальное предложение «Ипотека под 2%», что повышает доступность жилья для жителей ДНР.