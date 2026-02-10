Пользователи сервиса Fun&Sun смогут авторизироваться при помощи WB ID

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна клиентам на сайте туроператора Fun&Sun. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

Уточняется, что при помощи WB ID все клиенты туроператора — как новые, так и уже использующие сервис — смогут проходить авторизацию за один клик без повторной регистрации.

Для использования опции пользователям необходимо хотя бы раз воспользоваться любым сервисом Wildberries & Russ, зарегистрировав номер телефона.

На данный момент сервис авторизации уже доступен в том числе на сторонних онлайн-ресурсах. В дальнейшем количество площадок, где появится авторизация с помощью WB ID, будет увеличено.

«Наша ключевая задача — обеспечить не только удобство, но и высокий уровень защиты. Бесшовная аутентификация в браузере посредством WB ID позволяет пользователям совершать переход между сервисами, без необходимости повторного ввода данных. Таким образом, мы делаем взаимодействие с сервисами максимально плавным, в том числе улучшая клиентский опыт», — отметил директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству Wildberries & Russ Сергей Камшилин.

В свою очередь, IT-директор туроператора FUN&SUN Сергей Колбасов сообщил, что компания последовательно работает над улучшением клиентского пути и развитием цифровых сервисов для туристов. По его мнению, использование WB ID упростит взаимодействие пользователей платформы с сервисами Fun&Sun.

В РВБ добавили, что стратегическое партнерство Wildberries & Russ с Fun&Sun направлено на развитие туристических сервисов и создание качественно новых туристических продуктов.