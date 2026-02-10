Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Пользователи сервиса Fun&Sun смогут авторизироваться при помощи WB ID

Wildberries интегрировала WB ID в сервис путешествий Fun&Sun
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна клиентам на сайте туроператора Fun&Sun. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

Уточняется, что при помощи WB ID все клиенты туроператора — как новые, так и уже использующие сервис — смогут проходить авторизацию за один клик без повторной регистрации.

Для использования опции пользователям необходимо хотя бы раз воспользоваться любым сервисом Wildberries & Russ, зарегистрировав номер телефона.

На данный момент сервис авторизации уже доступен в том числе на сторонних онлайн-ресурсах. В дальнейшем количество площадок, где появится авторизация с помощью WB ID, будет увеличено.

«Наша ключевая задача — обеспечить не только удобство, но и высокий уровень защиты. Бесшовная аутентификация в браузере посредством WB ID позволяет пользователям совершать переход между сервисами, без необходимости повторного ввода данных. Таким образом, мы делаем взаимодействие с сервисами максимально плавным, в том числе улучшая клиентский опыт», — отметил директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству Wildberries & Russ Сергей Камшилин.

В свою очередь, IT-директор туроператора FUN&SUN Сергей Колбасов сообщил, что компания последовательно работает над улучшением клиентского пути и развитием цифровых сервисов для туристов. По его мнению, использование WB ID упростит взаимодействие пользователей платформы с сервисами Fun&Sun.

В РВБ добавили, что стратегическое партнерство Wildberries & Russ с Fun&Sun направлено на развитие туристических сервисов и создание качественно новых туристических продуктов.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!