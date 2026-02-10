Сбер инвестирует 500 млрд рублей в разработку нового суперкомпьютера

Сбербанк планирует инвестировать не менее 500 млрд руб. в создание нового суперкомпьютера. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к банку, двух собеседников в компаниях – производителях электроники и источник в профильной IT-ассоциации.

Как отмечает издание, это не первый суперкомпьютер, в который вложился Сбер. В конце прошлого десятилетия компания представила суперкомпьютеры «Кристофари», следующая модель «Кристофари нео» была представлена на международной конференции AI Journey в ноябре 2021 года.

Заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян пояснил, что суперкомпьютер необходим для обучения и эксплуатации ИИ-моделей, так как старые вычислительные мощности не способны работать с большими языковыми моделями. Модернизация подобных систем экономически неэффективна, поэтому нужно строить новые суперкомпьютеры, добавил он.

Арутюнян также подчеркнул, что речь идет не о соперничестве с мировыми лидерам, такими как Nvidia или TSMC, а о формировании минимально достаточной и устойчивой базы для независимого развития ИИ внутри РФ.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра.

