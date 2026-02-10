Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Сбер инвестирует 500 млрд рублей в разработку нового суперкомпьютера

Сбербанк планирует создать третий суперкомпьютер за 500 млрд рублей
Тимур Сабиров/Сколтех

Сбербанк планирует инвестировать не менее 500 млрд руб. в создание нового суперкомпьютера. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к банку, двух собеседников в компаниях – производителях электроники и источник в профильной IT-ассоциации.

Как отмечает издание, это не первый суперкомпьютер, в который вложился Сбер. В конце прошлого десятилетия компания представила суперкомпьютеры «Кристофари», следующая модель «Кристофари нео» была представлена на международной конференции AI Journey в ноябре 2021 года.

Заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян пояснил, что суперкомпьютер необходим для обучения и эксплуатации ИИ-моделей, так как старые вычислительные мощности не способны работать с большими языковыми моделями. Модернизация подобных систем экономически неэффективна, поэтому нужно строить новые суперкомпьютеры, добавил он.

Арутюнян также подчеркнул, что речь идет не о соперничестве с мировыми лидерам, такими как Nvidia или TSMC, а о формировании минимально достаточной и устойчивой базы для независимого развития ИИ внутри РФ.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра.

Ранее компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 ГВт вычислений для ИИ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!