Т-Банк добавил новые схемы в бесплатный сервис защиты от мошенников

Т-Банк и Т-Мобайл расширили сервис «Защитим или вернем деньги», внедрив новые сценарии мошенников. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что бесплатный сервис «Защитим или вернем деньги» использует синергию банковских и телеком-технологий для предотвращения телефонного мошенничества и предусматривает компенсацию клиентам в случае, если технологическая защита не сработала.

Обновленные алгоритмы позволяют выявлять и блокировать новые паттерны мошенничества. В частности, теперь учитываются сценарии, при которых между первым контактом злоумышленников с клиентом и переводом денежных средств проходит до 96 часов, тогда как ранее технологии распознавали подобные схемы в пределах 24 часов.

Кроме того, сервис теперь выявляет случаи, когда взаимодействие с мошенниками начинается с электронных писем, сообщений в мессенджерах или СМС, после чего следует телефонный звонок на номер Т-Мобайла.

Сумма первой компенсации после расширения условий сервиса составила 1,5 млн рублей. В этом случае мошенники использовали схему с имитацией взлома аккаунта на портале «Госуслуги» и действиями от имени «службы безопасности» и Банка России, предлагая жертве перевести средства на так называемый безопасный счет.

Отличительной особенностью схемы стало то, что клиент самостоятельно звонил злоумышленникам, из-за чего ранее действующие защитные механизмы не срабатывали.

Как пояснили в Т-Банке, подобные сценарии анализируются и используются для дообучения антимошеннических ML-моделей. По мере появления новых схем или модификации существующих банк расширяет условия сервиса.

По итогам 2025 года сервис помог предотвратить хищения средств со счетов клиентов на сумму 2,6 млрд рублей, объем выплаченных компенсаций составил 18,5 млн рублей.

В банке добавили, что сервис охватывает ключевые и наиболее распространенные сценарии телефонного мошенничества, включая действия лжесотрудников госорганов и организаций, фейковые инвестиции, предложения фиктивной работы и вымогательство.

Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов подчеркнул, что каждый случай возмещения средств становится базой для совершенствования антифрод-технологий — компания на основе полученного опыта дорабатывает системы защиты, чтобы предотвратить повторение аналогичных инцидентов.