Российский бизнес изменил стратегию хеджирования

Cо стартом роста ключевой ставки в сентябре 2023 года общий объем выплат корпоративным клиентам Сбера по сделкам процентного хеджирования превысил 50 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В Сбере пояснили, что в ожидании снижения ключевой ставки бизнес меняет свои стратегии хеджирования в пользу фиксации доходности по активам с плавающим купоном и получения потенциальной экономии по обязательствам с фиксированной ставкой.

В частности, в 2025 году количество заключенных флор-сделок увеличилось в четыре раза. Во втором квартале минувшего года прирост составил 104% к первому, в третьем — 75% ко второму, в четвертом — 13% к третьему.

Кроме того, по сообщению Сбера, в 2025-м уверенный рост показали также инструменты для защиты от снижения процентных ставок — различные виды флор-сделок.

Число таких сделок увеличивалось каждый квартал двузначными темпами: во втором квартале прирост к первому составил более 100%, в третьем ко второму — 75%, в четвертом к третьему — 13%.

В целом, к концу 2025 года количество флор-сделок сделок выросло в четыре раза по сравнению с первым кварталом.

Отмечается, что на данный момент флоры входят в топ-3 наиболее популярных структурных решений Сбера наравне с барьерными кэпами и колларами. Банк помогает компаниям как подобрать оптимальный продукт, так и интегрировать его в общую финансовую стратегию.

«Клиенты все чаще приходят не за отдельным продуктом, а за решением своей бизнес-задачи: от обеспечения стабильности платежей по кредиту до защиты доходности инвестиционного портфеля. Четырехкратный рост спроса на сделки флор — яркое подтверждение этой зрелости», — отметил глава департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

В банке добавили, что заблаговременное хеджирование помогло компаниям обеспечить прогнозируемый денежный поток в период высоких ставок.