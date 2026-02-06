Размер шрифта
Почти каждый второй продавец на Wildberries получил снижение комиссии

Татьяна Ким: программа WB по снижению комиссии для продавцов оказалась эффективной
Программа Wildberries по снижению комиссий оказалась эффективной для продавцов с разными бизнес-моделями и ассортиментом, сообщила глава РВБ основатель Wildberries Татьяна Ким.

«Четкие цели, определенный срок и прозрачные условия позволили селлерам активнее управлять продажами, ассортиментом и маркетинговыми инструментами, а снижение комиссии стало дополнительным стимулом для роста. И все это в совокупности с нашей дополнительной поддержкой в виде замороженных тарифов на полгода, что в очередной раз показало, что мы всегда заинтересованы в росте наших партнеров», — отметила она.

Ким добавила, что благодаря программе продавцы могли снизить комиссию с текущего уровня на 5-6 процентных пунктов при выполнении индивидуального плана по обороту в течение трех месяцев.

Итоги программы показали, что почти каждый второй участник выполнил целевые показатели и получил снижение комиссии, зафиксировав дополнительный экономический эффект в период высокого сезонного спроса.

Самые заметные результаты в программе были зафиксированы среди продавцов товаров для дома (28%), 21% — партнеры из fashion-сегмента, а еще 14% — продавцы товаров для красоты и детей.

В Wildberries отметили, что инициатива стала частью комплексной поддержки селлеров и была направлена на стимулирование роста оборотов и повышение эффективности бизнеса партнеров платформы.

Также компания учтет полученные результаты при дальнейшем развитии программ поддержки продавцов.
 
