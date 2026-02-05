Financial Times назвала платформу А7 ключевым игроком в обходе санкций

Платформа А7, запущенная банком ПСБ в 2024 году, стала ключевым инструментом для международных расчетов российского бизнеса. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, за первые шесть месяцев работы платформа обработала транзакции на сумму 7,5 трлн рублей. При этом к декабрю 2025 года на ее долю приходилось почти 19% от общего объема внешнеторговых операций российских компаний. По мнению аналитиков, проект развивается динамично.

«Они строят очень сложный самолет и при этом летают на очень высокой скорости», — цитирует FT старшего научного сотрудника исследовательской группы «Центр устойчивости информации» Элиз Томас.

Отмечается, что основная задача А7 состоит в создании альтернативных каналов для международных платежей. Так, компания предлагает бизнесу цифровые векселя, которые импортеры могут передавать зарубежным поставщикам как гарантированную расписку. Далее А7 завершает сделку, работая, по словам заместителя генерального директора Ирины Акопян, «вне традиционной банковской системы».

Еще одним направлением работы платформы стал выпуск рублевого стейблкоина A7A5, разработанного совместно с ПСБ. По данным аналитической компании Elliptic, которые приводит FT, с момента запуска объем транзакций с его участием превысил $100 млрд. Кроме того, в октябре 2025 года A7A5 получил от Центрального банка России статус «цифрового финансового актива», что легализовало его использование во внешнеторговых операциях.

Также в ноябре прошлого года Минфин России, ПСБ и А7 учредили компанию «Росвексель» для развития трансграничной платежной инфраструктуры. В компании считают, что это подтверждает значимость инфраструктурных решений А7.

Кроме того, несмотря на санкции Великобритании (май 2025) и США (август 2025), компания продолжает расширяться. Так, А7 открыла офисы в нескольких российских городах и как минимум в двух странах Африки, а также объявила о планах выхода на рынки Латинской Америки.

«А7 теперь выходит на международную арену», — заявил один из инициаторов проекта.