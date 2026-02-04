Сбер и СберУниверситет рассказали о влиянии ИИ на практики наставничества

Технологии берут на себя массовые и типовые задачи, а живое взаимодействие человека с человеком становится премиальным форматом. Об этом свидетельствуют данные исследования Сбера и СберУниверситета о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на практики наставничества и менторства.

«Практики взаимного развития (P2P — peer-to-peer, «равный равному») — менторство, наставничество, коучинг и другие форматы — становятся одной из ключевых опор развития человека. Их будущее связано не с конкуренцией, а с сотрудничеством человека и технологий», — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, в ближайшие годы ИИ будет эффективнее справляться с анализом данных, операционной поддержкой и следованием готовым сценариям. Это освободит специалистов от рутинного контроля стандартов и позволит сосредоточиться на уникальных человеческих компетенциях: работе с неопределенностью, эмпатии, создании смыслов и развитии подлинных человеческих связей.

Исследование основано на глубинных интервью с 32 экспертами из российских и зарубежных компаний, анализе более 160 источников, форсайт-сессиях и опросе 559 респондентов. По его итогам было выявлено восемь ключевых трендов.

Первым трендом стала гиперперсонализация, которая требует качественных данных. При этом их сбор осложняется недоверием пользователей и рисками кибербезопасности. Вторым — готовность технологий опережает готовность людей: этические и организационные барьеры сдерживают внедрение ИИ.

Третьим трендом по итогам исследования стало изменение роли функций обучения: подразделения L&D становятся стратегическими драйверами, выявляя скрытые проблемы через анализ данных. Четвертым — «вечный пилот», согласно которому большинство компаний не могут масштабировать ИИ из-за отсутствия единой ИТ-архитектуры.

Радикальная демократизация стала пятым трендом. Отмечается, что ИИ делает P2P-поддержку доступной каждому, снижая порог входа в профессию наставника. Шестой тренд аналитики выделили как: «знания дешевеют, опыт дорожает». Так, очные форматы становятся пространством для проживания сложного опыта.

Седьмой тренд — живой контакт становится премиальным: массовые запросы уходят в AI-to-peer. При этом человек остается для эмоционально насыщенных задач. Восьмой — новая роль Р2P: от мастера методологии к куратору смыслов. Отмечается, что ИИ берет на себя применение методологий, соблюдение стандартов и алгоритмичные процедуры.