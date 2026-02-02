Сбер начал показывать размер бонусов «Спасибо» на терминалах сразу после покупки

Сбер начал отображать размер начисляемых бонусов программы лояльности «СберСпасибо» на экранах своих POS-терминалов сразу после оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В Сбере напомнили, что ранее информацию о кешбэке можно было найти только в истории операций в приложении «СберБанк Онлайн». Теперь клиенты видят, сколько бонусов они получат за покупку, еще до того, как покинут кассу.

Отмечается, что Сбер стал первой компанией в России, внедрившей такую функцию на терминалах в режиме реального времени.

В банке уточнили, что к началу февраля 2026 года опция будет доступна более чем на 500 тыс. терминалов по всей стране. При этом до конца мая этого года она появится на всех сенсорных платежных устройствах банка.

«Чтобы получать бонусы «Спасибо», необходимо быть участником программы лояльности «СберСпасибо». Подключиться к ней можно в «СберБанк Онлайн», а затем каждый месяц выбирать до трех категорий повышенного кешбэка — например, «Аптеки», «Кафе и рестораны» или «Такси». С подпиской СберПрайм доступно до пяти любимых категорий, чтобы максимизировать выгоду», — говорится в сообщении.

Как рассказали в Сбере, бонусы «Спасибо» начисляются при оплате любым способом от банка: картой, биометрией («Улыбка», «Вжух»), через SberPay NFC, QR-код или онлайн. Накопленные бонусы можно использовать у партнеров программы — на заказы в «Самокате», доставку еды и продуктов в «Купере», бронирование отелей на «Отелло», услуги врачей СберЗдоровья, заправку автомобиля через «Заправить авто» и другие сервисы.