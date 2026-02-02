Размер шрифта
Отечественные ИИ-технологии стали доступнее для российских предпринимателей

Сбер в три раза снизил цены на GigaChat для бизнеса
Сбер втрое уменьшил стоимость использования сервиса GigaChat API. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что инициатива позволит еще большему количеству российских компаний получить доступ ко всем преимуществам отечественного генеративного искусственного интеллектам для повышения своей эффективности и конкурентоспособности.

«Мы фиксируем значительный рост интереса российских компаний к внедрению GigaChat. Учитывая важность доступности наших инновационных решений для большего числа организаций, мы объявляем о снижении стоимости всех тарифных планов на модельный ряд GigaChat Lite, Pro и Mах в облаке», — рассказал старший вице-президент и глава блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Цены, как добавили в Сбере, снижены на тарифные планы с предварительным приобретением пакетов токенов, тарифы pay-as-you-go (с оплатой по фактическому использованию), а также на оплату пакетов токенов банковскими картами.
 
