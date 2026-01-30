«Стать втрое богаче»: россиянам рассказали, выгодно ли сейчас скупать доллары

Желающим выгодно вложить средства россиянам сейчас лучше отказаться от покупки доллара, а обратить внимание на котировки золота, стоимость которого в последнее время сильно подскочила. Также выгодно покупать произведения искусства, но не американскую нацвалюту, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сейчас, может быть, лучше закупаться золотом. Вы видите, что с золотом творится? Там какой-то галопирующий рост, — отметил эксперт. — А еще лучше купить наброски Боттичелли или Рембрандта. Они растут по 30-40% в год, и через 10 лет вы можете стать в три-четыре раза богаче».

Что касается стоимости доллара, то для экономики России идеально было бы, если бы он остался в коридоре от 92 до 93 рублей, считает экономист. На внебиржевых межбанковских торгах этот показатель регулируется банками и предприятиями, контролирующими экспорт и импорт, а в России Центробанк и Минфин координируют цены вручную, пояснил Остапкович.

«То есть доллар сейчас не дефицитный и он, в общем-то, никому не нужен, в нем сейчас мало кто заинтересован, — заявил он. — Его курс определяется счетом текущий операций платежного баланса, то есть соотношением экспорта и импорта. Но импорт тормозится, то есть сейчас не нужны доллары, чтобы покупать товар».

По словам специалиста, сегодня все ждут падения курса рубля, так как это было бы выгодно российской экономике, в том числе экспортерам, которые выиграют за счет выручки на обмене валюты. Именно экспортеры являются основными налогоплательщиками, поэтому от них зависит состояние бюджета, напомнил Остапковчич. Он предсказал укрепление доллара до 90 рублей уже к этой весне.

Напомним, в последнее время официальный курс доллара продолжил снижение и упал ниже отметки в 76 рублей. Центробанк снизил его на 12 копеек, установив значение на период 24-26 января в 75,92 рубля. Президент США Дональд Трамп отмечал, что не считает курс американского доллара слишком низким, подчеркнув, что с американской валютой «все отлично».

Ранее в Госдуме назвали самые безопасные способы хранения денег.