Препарат «Трекрезан» снова вызвал споры фармкомпаний

«Гротекс» инициировал новый патентный спор из-за препарата «Трекрезан»
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

ООО «Гротекс» (выпускает продукцию под брендом Solopharm) инициировал новый патентный спор. Фармкомпания пожаловалась в Арбитражный суд Московской области на ООО «Рионифарм» из-за фармацевтической формулы препарата «Трекрезан», ссылается портал Vademecum.

«Истец считает, что ответчик нарушил право преждепользования, заключающееся в увеличении объемов производства Трекресила после получения «Гротексом» в январе 2023 года приоритетного статуса на два своих патента, затрагивающих фармацевтическую формулу препарата «Трекрезан», — говорится в сообщении.

По оценке истца, необоснованная выручка ответчика за 2023–2025 годы превысила 1,2 млрд рублей.

По утверждению «Гротекса», лекарственный препарат Трекресил, выпускаемый «Рионифарм», является тождественным запатентованной формуле «Трекрезана».

«Гротекс» в настоящее время уже спорит о нарушении товарного знака «Трекрезан» с Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом и «Контанта-Я».

«Трекрезан» относятся к адаптогенам — препаратам, предназначенным для повышения сопротивляемости организма вредным воздействиям. С 1990-х годов его выпускал именно Усолье-Сибирский химфармзавод, однако в 2020 году права на товарный знак получила Nelovia, которая стала производить препарат под этим названием на площадке Solopharm в Санкт-Петербурге.

Ранее Роспатент отказал кипрской компании в прекращении правовой защиты бренда «Трекресил».
 
