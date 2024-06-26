Роспатент отказал кипрской компании в прекращении правовой защиты бренда «Трекресил»

Роспатент рассмотрел возражение кипрской компании «Неловия ЛТД» – учредителя российской ООО «Гротекс» (выпускает продукцию под брендом Solopharm), которая требовала прервать правовую охрану товарного знака «Трекресил», из-за схожести с собственным товарным знаком «Трекрезан». Это указывается в заключении Роспатента, на которое ссылается портал «Вадемекум».

Роспатент в удовлетворении требования «Неловии» отказал, сославшись на низкую степень сходства и отсутствие ассоциации наименований друг с другом. Также Роспатент обратился к заключению Лаборатории социологической экспертизы, приведенному компанией «Константа-Я». Исследование продемонстрировало, что товарный знак «Трекресил» не вводит потребителя в заблуждение, так как подавляющее большинство респондентов предполагали, что Трекресил и Трекрезан выпускаются разными производителями.

Возражение «Неловии» было подано в службу в ноябре прошлого года. Изначально оспариваемый товарный знак принадлежал компании «ГлобалМедФарм». Он был зарегистрирован в конце ноября 2018 года, а в 2020 году, исключительные права на «Трекресил» были переданы «Константа-Я». Товарный знак защищен Роспатентом до марта 2028 года.

«Неловия» в возражении указала, что оспариваемый товарный знак не соответствует нормам ГК РФ и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, так как сходен до степени смешения со средствами индивидуализации заявителя, запатентованными с 2006 по 2010 год. В возражении фармкомпания подчеркнула, что сделала свой товарный знак узнаваемым благодаря рекламе, и указала: «Оспариваемый знак способен ввести в заблуждение относительно действительного производителя <...>, а также действия правообладателя по регистрации оспариваемого знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией».

В заявлении «Неловия» сослалась на патентный спор с «Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом», который длился с 2021 по 2023 год. В ходе этого дела учредитель «Гротекса» оспаривал отказ Роспатента рассмотреть жалобу об отмене патента химфармзавода на схожее наименование препарата «Трекрезолид». Суд постановил службе пересмотреть возражение «Неловии», а Верховный суд РФ оставил это решение без изменения. Патент на именование «Трекрезолид» на данный момент все еще сохраняется у завода.

«Трекрезан» относятся к адаптогенам — препаратам, предназначенным для повышения сопротивляемости организма вредным воздействиям.