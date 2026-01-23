Сеть отделений банка ПСБ в Ярославской области выросла в два раза за 2025 год

ПСБ, с 1 апреля 2025 года получивший юридическую и налоговую регистрацию в Ярославле, повысил доступность финансово-кредитных услуг для жителей региона, сообщила пресс-служба банка по итогам рабочего совещания председателя ПСБ Петр Фрадкова с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

Сеть отделений ПСБ в регионе за прошлый год выросла в два раза и теперь охватывает 15 районных центров, следует из релиза банка. Также для жителей работают офисы нового формата, где одновременно представлены банковские продукты банка, товары, финтех-сервисы и услуги «Связь.ON».

За 2025 год выдача зарплатных карт ПСБ увеличилась в четыре раза, а более 1400 ветеранов боевых действий, проживающих в регионе, оформили в офисах банка карту-удостоверение «СВОи».

Одной из ключевых задач ПСБ на 2026-й и последующие годы названо содействие социально-экономическому развитию Ярославской области. В частности, в связи планируемой релокации более 5000 сотрудников банка и членов их семей предусмотрено строительство жилых и офисных помещений, детского сада, школы, поликлиники и другой инфраструктуры.

Также ПСБ и Ярославская область рассматривают перспективы стадиона «Шинник», принимающего легкоатлетические соревнования и футбольные матчи. В релизе банка упоминается возможность реконструкции стадиона или строительство нового спортивного объекта на месте существующего.

«В прошедшем году мы проделали колоссальную работу и заложили фундамент тех преобразований, через которые ПСБ и Ярославская область будут проходить в ближайшие 5 лет. Мы продолжим усиливать наши позиции на банковском рынке региона, а также приступим к созданию комфортной рабочей среды для наших сотрудников. Нам также важно сохранить и приумножить то, чем так богат регион. Легендарный стадион «Шинник» является важным спортивным объектом, и сейчас он вступает в новый этап более чем 70-летней жизни. В 2026 году мы начнем разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта — путем масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта. Стадион станет для ФК «Шинник» и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан — современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий», — сказал Петр Фрадков.

«По итогам первого года работы банка в Ярославской области, результаты серьезные. Сегодня ПСБ в числе крупных налогоплательщиков региона. Его налоговые отчисления за год выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. В этом году вместе с ПСБ приступим к разработке концепции стадиона «Шинник» и определимся с оптимальной моделью ее создания – реконструкцией или строительством нового современного объекта. Продолжим реализацию и других совместных социально-значимых проектов в сфере спорта, сохранения объектов культурного наследия, развития городской среды», — отметил Михаил Евраев.