Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Сеть отделений банка ПСБ в Ярославской области выросла в два раза за 2025 год

Выдача зарплатных карт ПСБ в регионе увеличилась в прошлом году в четыре раза
Пресс-служба ПСБ

ПСБ, с 1 апреля 2025 года получивший юридическую и налоговую регистрацию в Ярославле, повысил доступность финансово-кредитных услуг для жителей региона, сообщила пресс-служба банка по итогам рабочего совещания председателя ПСБ Петр Фрадкова с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

Сеть отделений ПСБ в регионе за прошлый год выросла в два раза и теперь охватывает 15 районных центров, следует из релиза банка. Также для жителей работают офисы нового формата, где одновременно представлены банковские продукты банка, товары, финтех-сервисы и услуги «Связь.ON».

За 2025 год выдача зарплатных карт ПСБ увеличилась в четыре раза, а более 1400 ветеранов боевых действий, проживающих в регионе, оформили в офисах банка карту-удостоверение «СВОи».

Одной из ключевых задач ПСБ на 2026-й и последующие годы названо содействие социально-экономическому развитию Ярославской области. В частности, в связи планируемой релокации более 5000 сотрудников банка и членов их семей предусмотрено строительство жилых и офисных помещений, детского сада, школы, поликлиники и другой инфраструктуры.

Также ПСБ и Ярославская область рассматривают перспективы стадиона «Шинник», принимающего легкоатлетические соревнования и футбольные матчи. В релизе банка упоминается возможность реконструкции стадиона или строительство нового спортивного объекта на месте существующего.

«В прошедшем году мы проделали колоссальную работу и заложили фундамент тех преобразований, через которые ПСБ и Ярославская область будут проходить в ближайшие 5 лет. Мы продолжим усиливать наши позиции на банковском рынке региона, а также приступим к созданию комфортной рабочей среды для наших сотрудников. Нам также важно сохранить и приумножить то, чем так богат регион. Легендарный стадион «Шинник» является важным спортивным объектом, и сейчас он вступает в новый этап более чем 70-летней жизни. В 2026 году мы начнем разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта — путем масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта. Стадион станет для ФК «Шинник» и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан — современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий», — сказал Петр Фрадков.

«По итогам первого года работы банка в Ярославской области, результаты серьезные. Сегодня ПСБ в числе крупных налогоплательщиков региона. Его налоговые отчисления за год выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. В этом году вместе с ПСБ приступим к разработке концепции стадиона «Шинник» и определимся с оптимальной моделью ее создания – реконструкцией или строительством нового современного объекта. Продолжим реализацию и других совместных социально-значимых проектов в сфере спорта, сохранения объектов культурного наследия, развития городской среды», — отметил Михаил Евраев.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+