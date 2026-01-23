Размер шрифта
Альфа-Банк победил в номинации рейтинга лучших работодателей для студентов FutureToday

В 2025 году свыше 65% студентов стали сотрудниками Альфа-Банка после стажировки
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Альфа-Банк занял первое место в номинации «Лучшие из лучших» в рейтинге лучших работодателей для студентов, подготовленном консалтинговой компанией FutureToday. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что учащиеся российских вузов высоко оценили программу «Альфа-Будущее» — проект по развитию студентов и университетов по всей стране. Инициатива направлена на формирование профессиональных компетенций и получение практических знаний.

В банке добавили, что в 2025 году различные программы практик и стажировок в компании прошли почти 2 тыс. студентов. По итогам 65-70% из них были трудоустроены и продолжили работу в компании.

«Банки и финтех — отличная стартовая площадка для молодых ребят без опыта. У нас открыто много вакансий на начальные позиции. Мы рады, когда к нам приходят молодые амбициозные люди», — сообщил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

В исследовании FutureToday приняли участие 156 570 студентов из 68 ведущих вузов России.
 
