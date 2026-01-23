Размер шрифта
Общий объем транзакций рублевого стейблкоина А7А5 превысил $100 млрд

Elliptic: стейблкоин А7А5 показал феноменальный рост
Silas Stein/Global Look Press

Общий объем транзакций рублевого стейблкоина А7А5 превысил $100 млрд менее чем за год с момента запуска, показав феноменальный рост, сообщает аналитическая компания Elliptic.

Всего, по данным Elliptic, на данный момент в системе зафиксировано около 250 тыс. транзакций от более чем 41,3 тыс. адресов.

Эмитентом токена выступает киргизская компания Old Vector LLC, которая заявляет о 100% обеспечении рублевыми депозитами.

В компании отметили, что А7А5 выпускается в сетях Ethereum и TRON, позволяя полностью отслеживать его движение.

Также аналитики добавили, что положительная динамика стейблкоина ускорилась осенью 2025 года, когда А7 заявила о внедрении возможности покупки токена с банковских карт. Всего с июля 2025 года к началу 2026 года количество держателей увеличилось с 14 тыс. до 35,5 тыс.

Ранее Coindesk писал, что A7A5 опережает по темпам роста USDT и USDC и сейчас является самым быстрорастущим стейблкоином в мире.
 
