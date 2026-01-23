В центре Москвы построили новый гастрономический кластер

Capital Group получил разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса в центре Москвы, в котором откроется новый гастрономический кластер, сообщает пресс-служба компании.

Новый гастрономический комплекс расположен на Тверском бульваре в Москве, а начало работы запланировано на второй квартал 2026 года.

Общая площадь гастро-кластера составляет около 16,7 тыс. кв. м. На первых двух этажах откроются кафе и фуд-корты, а на третьем и четвертом – рестораны авторской кухни с панорамной террасой. Также на территории расположится подземная парковка, сигарная и кальянная комнаты.

«Одной из инженерных особенностей здания стали оригинальные верхнеподвесные створки, которые в теплое время года превратят пространства ресторанов в открытые веранды. Гастрономический кластер станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы», — сообщили в пресс-службе Capital Group.

Ранее Capital Group в рамках проекта завершил работы по реставрации и приспособлению к современному использованию исторической постройки «Дом А.С. Салтыковой на Бронной» (ОКН), которая входит в состав квартала рядом с новым гастрономическим пространством.