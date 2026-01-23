Размер шрифта
Российские подрядчики ИЖС планируют нарастить строительные мощности

Большинство российских подрядчиков ИЖС планируют нарастить строительные мощности и использовать их более, чем на 75% в 2026 году, следует из результатов исследования банка ДОМ.РФ.

В банке отметили, что в 2025 году только 13% подрядчиков были загружены более чем на 75%, а основной причиной ограничения полной нагрузки они называли нестабильный спрос и отсутствие оборотных средств в достаточном объеме.

По словам вице-президента, директора блока «Транзакционный бизнес» банка ДОМ.РФ Анны Корнелюк, в 2025 году средняя загрузка строительных мощностей у подрядчиков ИЖС с эскроу составила 49%.

«Предпосылки для наращивания показателей есть, так как за 2025 год значительно вырос интерес подрядных компаний к использованию механизма эскроу и объем привлеченного финансирования для реализации проектов. Так, по итогам 2025 года Банк ДОМ.РФ предоставил подрядчикам ИЖС кредитных средств более 25 млрд рублей, что позволяет строить 570 тыс. кв. метров», — сказала она.

Корнелюк добавила, что при полной загрузке строительных мощностей в 2026 году объем строительства может вырасти в 2,5 раза.

Всего в опросе приняли участие около 100 подрядных компаний в 75 регионах России. Средний опыт строительства индивидуальных домов у них составляет 7 лет, более 60% подрядчиков финансируются под лимит от 20 до 50 млн рублей, почти половина построила до 5 домов с привлечением кредитных средств с эскроу.
 
