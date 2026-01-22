Размер шрифта
Половина российской промышленности планирует внедрить GenAI в производство

Анатолий Попов: 50% флагманов промышленности России рассматривают внедрение GenAI
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Половина (50%) крупных российских промышленных компаний рассматривают возможность внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI) непосредственно в производственные процессы. Об этом говорят результаты опроса консалтинговой компании Strategy Partners, о которых рассказал на конференции Sber Process Mining Conf 2026 зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Он подчеркнул, что исследование выявило важный сдвиг в сознании промышленников. По его словам, раньше они видели в ИИ лишь способ автоматизировать рутинные офисные задачи, а сегодня бизнес готов доверить этой технологии более сложные производственные операции.

«42% крупных промышленных предприятий уже внедрили GenAI или планируют его развернуть для управления производством. Еще 29% компаний рассматривают эту технологию для проектирования и исследований», — сказал он.

Попов добавил, что Сбер предлагает крупному бизнесу ИИ-решения на базе GigaChat с глубокой интеграцией в корпоративный контекст, которые повышают операционную эффективность, ускоряют запуск новых инициатив и проектов, увеличивают объемы производства.

По данным Сбера, компании, которые реорганизуют свои операции с учетом ИИ, улучшают ключевые показатели более чем на 15%, но для перехода на этот уровень нужны инвестиции в данные и в культуру работы сотрудников. По словам Попова, внедрению GenAI препятствует нехватка понимания того, что успех приносят не отдельные пилотные ИИ-проекты, а системный пересмотр рабочих процессов.

Наиболее прогрессивным сектором в отношении GenAI по данным исследования оказался e‑com, в котором почти все компании уже используют или тестируют эти технологии. В промышленности их внедрение идет осторожнее, но глубже. Как сообщил Попов, бизнес фокусируется на процессах, создающих основную добавленную стоимость. При выборе GenAI-решений и e‑com, и промышленность сходятся в главных требованиях: безопасность данных, возможность работы в собственной инфраструктуре и адаптация под специфику отрасли.

В Сбере считают, что следующие два года станут временем перехода от экспериментов к массовому применению GenAI. Ожидается появление готовых отраслевых решений и платформ. Активно будут развиваться ИИ‑помощники для сотрудников прямо на производственной линии.
 
