Cбер представил первого в России ИИ-агента для процессной аналитики

В 2026 году Сбер выведет на рынок ИИ-агента для платформы Process Mining. Решение может выполнять анализ больших массивов информации — до сотни миллионов событий в месяц, что позволяет анализировать данные в любое время и с любой периодичностью. Об этом заявил на полях второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026 заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Уточняется, что инструмент самостоятельно проводит полный цикл анализа бизнес-процессов и формирует готовый отчет с гипотезами и рекомендациями. При этом, как отметил Скворцов, ИИ-агент не заменяет специалиста, а становится его помощником, позволяя сфокусируется на интеллектуальной работе — интерпретации выводов, верификации причин и принятии итоговых управленческих решений.

Отмечается, что благодаря применению ИИ-агента в Process Mining у эксперта-аналитика время на анализ информации сокращается в четыре раза.

При этом для работы с инструментом не требуются сложные настройки и глубокое знание методологии. Достаточно загрузить в систему данные и сформулировать задачу на естественном языке.

«В 2025 году мы запустили решение внутри Сбера, а в этом году предложим его рынку. Уверен, что его широкое применение кардинально изменит процессную аналитику в стране. Она станет доступной компаниям любого масштаба, и в итоге у бизнеса будет больше возможностей для повышения эффективности процессов и качества обслуживания», — подчеркнул Cкворцов.